С 2025 года стандартные налоговые вычеты увеличатся в два раза

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

В два раза увеличатся стандартные налоговые вычеты с 2025 года для семей с детьми. Это связано с налоговыми изменениями. Соответствующий закон подписал президент России 12 июля.

"Стандартные налоговые вычеты увеличились практически в два раза: на первого ребенка осталась сумма 1,4 тысячи рублей, на второго поднялась до 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих детей – 6 тысяч рублей, на детей-инвалидов – 12 тысяч рублей. Также стал больше лимит доходов, по достижению которого предоставлялся данный вычет - с 350 тысяч рублей до 450 тысяч рублей с 2025 года", - привела данные эксперт по налогам Торгово-промышленной палаты Тюменской области, владелица налоговой компании Лариса Новак на налоговом форуме в Тюмени.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По ее оценке, это направлено на социальную поддержку семей. С данной целью предусмотрена и частичная компенсация НДФЛ. Она будет предоставляться с 2026 года семьям за налог, который уплатили граждане за 2025 год. Это коснется тех, чей среднедушевой доход составляет полторы величины прожиточного минимума на душу населения. Вычет можно будет получить через Госуслуги или в МФЦ.

Также с 2025 года вводится пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц. Доход до 2,4 млн рублей облагается 13 %, все, что выше, – 15 %. Дальше идет переход от 5 млн рублей до 20 млн рублей – 18 %, от 20 млн рублей до 50 млн рублей – 20 %, выше 50 млн рублей – 22 %. Повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями.

"Эта шкала применяется для тех, кто работает по трудовым или гражданско-правовым договорам, победителей лотерей, получателей дохода от контролируемых иностранных компаний . А также для доходов индивидуальных предпринимателей, которые находятся на общей системе налогообложения. Облагаются и доходы не резидентов, которые выведены из-под ставки 30 процентов – это граждане Евразийского экономического союза. Если у вас трудятся сотрудники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, то в отношении их действуют ставки пятиступенчатой шкалы", - пояснила специалист.

Вместе с тем сохраняется и двухступенчатая шкала налогообложения. Она применяется при получении доходов от продажи имущества, долей, кроме ценных бумаг. В 2024 году те, кто продает квартиру или другую недвижимость, платят по ставке 13 %. Со следующего года будет порог 2,4 млн рублей, а ставка налогообложения 15 %.

"При выплате дивидендов сохраняется двухступенчатая шкала. Но действующий лимит в пять миллионов рублей в следующем году снизится почти в два раза – до 2,4 миллиона рублей. Остальные ставки, которые в основном касаются инвестиций, также по этой шкале рассчитываются. Она же будет применяться в отношении доходов участников СВО и работников, которые трудятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – до пяти миллионов рублей налог 13 процентов, свыше – 15 процентов", - дополнила Лариса Новак.

Отметим, с 2025 года в России вступают налоговые изменения. Которые касаются как бизнеса, так и населения. Федеральный эксперт рассказала на налоговом форуме в Тюмени об основных моментах, которые нужно учесть компаниям и предпринимателем, чтобы адаптироваться к нововведениям.

Оксана Корнеенкова