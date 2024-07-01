Федеральный эксперт дала советы бизнесу Тюменской области по адаптации к налоговым изменениям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Советы по адаптации к налоговым изменениям дала федеральный эксперт представителям бизнеса и предпринимателям Тюменской области. В числе первоочередных мер - налоговая реконструкция, пересмотр процессов, переоценка упрощенной системы налогообложения, обучение сотрудников.

"Сейчас бизнесу и предпринимателям нужно провести налоговую реконструкцию, пересмотреть процессы, возможно, поменять вариант той же упрощенной системы налогообложения, отправить на обучение сотрудников. Со стороны государства это такой толчок к развитию. Будучи практикующим налоговым консультантом, хочу сказать, что налоговые изменения оперативно вступили в силу. Впервые это прозвучало в обращении президента России к Федеральному собранию, а 12 июля мы с коллегами уже читали 180 страниц закона. Когда вникаешь, то понимаешь, что не все так сложно", - уточнила руководитель образовательных программ учебного центра "Форвард", собственник консалтинговой компании, член палаты налоговых консультантов Наталия Донская на налоговом форуме в Тюмени.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Налоговые изменения произойдут в течение пяти лет - до 2030 г. По налогу на доходы физических лиц внедряется пятиступенчатая шкала от 13 % до 22 %. Есть послабляющая опция – налог от дивидендов, которые возникают при продаже недвижимости. Он будет рассчитываться по прежней ставке в 13-15 %. Плюс предусмотрены послабления в рамках вычетов НДФЛ. Они ориентированы на поддержку семей и сотрудников с детьми.

"Ставка налога на прибыль предусматривает увеличение до 25 процентов. Но при этом здесь есть такая опция, как сохранение льгот для образовательных, медицинских организаций. Введена ставка по налогу на прибыль в размере пяти процентов для IT-компаний до 2030 года. Также из плюсов то, что предельно допустимая величина доходов на упрощенной системе налогообложения с 2025 года повышена до 450 миллионов рублей. Численность сотрудников – 130 и остаточная стоимость основных средств – 200 миллионов рублей. Отменяются повышенные ставки восемь и 20 процентов", - уточнила эксперт.

Вводится налог на добавленную стоимость для упрощенной системы налогообложения в особом режиме – 5 %, 7 %, которые определяются от шкалы. Такая ставка не дает возможности вычетов по НДС. Ключевой момент – доход до 60 млн рублей не облагается НДС.

"Налог на имущество повышается до 2,5 процентов. Но только на дорогостоящее имущество свыше 300 миллионов рублей. Похожая ситуация с земельным налогом – участки стоимостью свыше 300 миллионов рублей, не важно, по какому назначению, ставка будет полтора процента. Для особого назначения земель ставка остается 0,3 процента. Немного меняются критерии и ставки налога на добычу полезных ископаемых", - сообщила Наталия Донская.

Она отметила, что налоговый форум в Тюмени проведен очень своевременно и стал своеобразным мостом между бухгалтерами, предпринимателями и налоговыми консультантами. За эту возможность она поблагодарила правительство Тюменской области, президента Торгово-промышленной палаты Ольгу Езикееву и Ассоциацию бухгалтеров-аутсорсеров "Платин[УМ]".

Отметим, в форуме участвовали 300 представителей бизнеса и предпринимателей региона. Эксперты рассказали о том, как адаптироваться к налоговым изменениям 2025 года.

Оксана Корнеенкова