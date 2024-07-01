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Льготную IТ-ипотеку продлили до 2030 года

Экономика, 17:34 31 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продление льготной программы кредитования на новых условиях планируется с августа 2024 года. Предельная ставка составит до 6 % годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 млн рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ, сообщает правительство РФ.

Для получения льготного кредита к среднему уровню дохода ИТ-специалиста установлены следующие требования: в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тыс. рублей, в остальных городах и населенных пунктах – от 90 тыс. рублей в месяц.

Ключевой целью обновленной программы является развитие квалифицированных ИТ-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

"На сегодняшний день отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами, и важно, чтобы это развитие происходило по всей России равномерно. Поэтому сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый ИТ-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов", – отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента в 2022 году. За все время действия программы специалистам выдано более 75 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд рублей. Установленные показатели достигнуты досрочно.

Оформить ИТ-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство. Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных ИТ-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.

Льготные кредиты по программе выдают свыше 50 кредитных организаций, с полным перечнем можно ознакомиться на информационных ресурсах оператора программы – "ДОМ.РФ".

видео: t.me/government_rus

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