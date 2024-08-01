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В Тюменской области 72 предпринимателя воспользовались поддержкой Гарантийного фонда

Экономика, 15:46 01 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

72 предпринимателя Тюменской области воспользовались поддержкой Гарантийного фонда регионального инвестиционного агентства за семь месяцев 2024 г. Общая сумма составила более 350 млн рублей, более половины из общего числа выданных поручительств направлено на обеспечение по договорам микрозаймов, сообщает фонд.

Для удобства предпринимателей сформирован единый пакет документов, который позволяет сократить и упростить процесс оформления заявки в Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области на развитие своего бизнеса.

"Единая инвестиционная команда постоянно работает над улучшением сервисов и инструментов для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В текущем году мы планируем еще ряд изменений по программе Гарантийного фонда, которые направлены на упрощение процедур и повышение доступности программы", - сказала начальник отдела Гарантийного фонда Мария Покалюхина.

Вся информация о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области доступна в Телеграм-боте.

Консультация по телефону: +7 (932) 325-50-45.

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# гарантийный фонд , инвестиционное агентство , предпринимательство

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