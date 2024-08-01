Более 96 % необходимых контрактов на реализацию нацпроектов заключили в Тюменской области
Итоги реализации национальных проектов за первое полугодие подвели в Тюменской области. Заключено более 96 % необходимых контрактов на общую сумму почти 11 млрд рублей.
Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка 50 % от плана – больше, чем в среднем по стране, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Более чем на 90 % профинансирован из регионального бюджета такой важный для жителей региона нацпроект, как "Образование". Объем финансирования нацпроекта "Здравоохранение" превысил 70 %. Особое внимание уделяем эффективному использованию бюджетных средств. При проведении конкурсных процедур удалось сэкономить 350 миллионов рублей. Работа идет по плану. Продолжаем двигаться вперед", - добавил он.
Национальные проекты нацелены в первую очередь на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации.