Более 246,3 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области за пять месяцев
Более 246,3 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области за пять месяцев. При этом количество прибыльных организаций составила 68,3 %.
По данным Тюменьстата, наиболее доходными стали обрабатывающие производства – 114 млрд 464 млн, добыча полезных ископаемых – 70,6 млрд рублей.
Компании, которые занимаются транспортировкой и хранением, за пять месяцев заработали 29 млрд 947 млн рублей, АПК, лесного комплекса, охоты и рыбоводства – 6 млрд 490 млн рублей , строительные – 6 млрд 195 млн рублей.
Больше всего прибыльных организаций – обрабатывающие производства. Доля составляет 78,2 %. В строительстве – 73,7 %, АПК – 70,5 %.
Отметим, что уровень прибыли за пять месяцев 2024 года выше, чем за восемь месяцев 2023 г. Тогда показатель с января по август составил 213,8 млрд рублей.
Оксана Корнеенкова