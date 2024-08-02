Более 246,3 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области за пять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 246,3 млрд рублей составила прибыль предприятий Тюменской области за пять месяцев. При этом количество прибыльных организаций составила 68,3 %.

По данным Тюменьстата, наиболее доходными стали обрабатывающие производства – 114 млрд 464 млн, добыча полезных ископаемых – 70,6 млрд рублей.

Компании, которые занимаются транспортировкой и хранением, за пять месяцев заработали 29 млрд 947 млн рублей, АПК, лесного комплекса, охоты и рыбоводства – 6 млрд 490 млн рублей , строительные – 6 млрд 195 млн рублей.

Больше всего прибыльных организаций – обрабатывающие производства. Доля составляет 78,2 %. В строительстве – 73,7 %, АПК – 70,5 %.

Отметим, что уровень прибыли за пять месяцев 2024 года выше, чем за восемь месяцев 2023 г. Тогда показатель с января по август составил 213,8 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова