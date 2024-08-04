В сгоревшем доме села Вагай обнаружили погибшего мужчину

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Погибшего мужчину обнаружили в сгоревшем жилом доме на ул. Ленина с. Вагай. Возгорание произошло на площади 56 кв. м. в четыре часа утра, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади. К сожалению, в ходе тушения пожара был обнаружен погибший, личность мужчины личность устанавливается", - уточнили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы семь человек личного состава и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.