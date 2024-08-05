В Тюменской области 34 мамы прокачают навыки ведения бизнеса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 жительницы Тюмени, Ишима, Абатского и Сургута пройдут курс обучения по федеральной программе "Мама-предприниматель" в региональном центре "Семья" с 5 по 9 августа. Самый успешный бизнес-проект выиграет грант в 100 тыс. рублей.

Всего на обучение поступило 66 заявок, рассказала руководитель Центра "Мой бизнес" Тюменской области, член правления Тюменского отделения Союза женщин России Ильяна Багишева.

"Участницей программы "Мама-предприниматель" могла стать абсолютно любая женщина – мама, либо та, что находится в декретном отпуске. Важное условие – чтобы у нее была бизнес-идея. Она могла быть самозанятой, физическим лицом, действующим предпринимателем с опытом до одного года", - уточнила она.

Программу проведет сертифицированный тренер корпорации МСП, руководитель Гарантийного фонда инвестагентства Тюменской области Мария Покалюхина и успешные предприниматели Тюмени. Участницы под их руководством будут вести рабочую тетрадь. В ней задания на поиск конкурентов, развитие гибкого мышления, составление портрета клиента, матрицы приоритетов и многое другое.

Примерно 80 % участниц проекта "Мама-предприниматель" представили экспертам проекты, направленные на работу с детьми. То есть большая их часть связана с социально-ориентированным бизнесом. В Тюменской области 60 % женщин заняты именно в этом секторе экономики, отметила руководитель центра "Мой бизнес".

Напомним, помимо программы "Мама-предприниматель", которая реализуется совместно с Минэкономразвития РФ с 2018 года, в регионе успешно прошел пилотный проект по обучению многодетных женщин. Сегодня его транслируют в других регионах.

Все участницы образовательных проектов могут рассчитывать на помощь центра "Мой бизнес".

"Мы реализуем ряд нефинансовых инструментов поддержки – регистрация бизнеса, подбор систем налогообложения, услуги по бухгалтерии, рекламе. То есть все то, что необходимо для начинающих предпринимателей. В фонде финансирования есть льготные программы предоставления льготных займов", - добавила Ильяна Багишева.

Защита проектов мам-предпринимателей и определение обладателя гранта состоится 9 августа.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева