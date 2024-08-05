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В Тюменской области 34 мамы прокачают навыки ведения бизнеса

Экономика, 11:25 05 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34 жительницы Тюмени, Ишима, Абатского и Сургута пройдут курс обучения по федеральной программе "Мама-предприниматель" в региональном центре "Семья" с 5 по 9 августа. Самый успешный бизнес-проект выиграет грант в 100 тыс. рублей.

Всего на обучение поступило 66 заявок, рассказала руководитель Центра "Мой бизнес" Тюменской области, член правления Тюменского отделения Союза женщин России Ильяна Багишева.

"Участницей программы "Мама-предприниматель" могла стать абсолютно любая женщина – мама, либо та, что находится в декретном отпуске. Важное условие – чтобы у нее была бизнес-идея. Она могла быть самозанятой, физическим лицом, действующим предпринимателем с опытом до одного года", - уточнила она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Программу проведет сертифицированный тренер корпорации МСП, руководитель Гарантийного фонда инвестагентства Тюменской области Мария Покалюхина и успешные предприниматели Тюмени. Участницы под их руководством будут вести рабочую тетрадь. В ней задания на поиск конкурентов, развитие гибкого мышления, составление портрета клиента, матрицы приоритетов и многое другое.

Примерно 80 % участниц проекта "Мама-предприниматель" представили экспертам проекты, направленные на работу с детьми. То есть большая их часть связана с социально-ориентированным бизнесом. В Тюменской области 60 % женщин заняты именно в этом секторе экономики, отметила руководитель центра "Мой бизнес".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, помимо программы "Мама-предприниматель", которая реализуется совместно с Минэкономразвития РФ с 2018 года, в регионе успешно прошел пилотный проект по обучению многодетных женщин. Сегодня его транслируют в других регионах.

Все участницы образовательных проектов могут рассчитывать на помощь центра "Мой бизнес".

"Мы реализуем ряд нефинансовых инструментов поддержки – регистрация бизнеса, подбор систем налогообложения, услуги по бухгалтерии, рекламе. То есть все то, что необходимо для начинающих предпринимателей. В фонде финансирования есть льготные программы предоставления льготных займов", - добавила Ильяна Багишева.

Защита проектов мам-предпринимателей и определение обладателя гранта состоится 9 августа.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , предпринимательство

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