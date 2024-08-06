Тюменских предпринимателей приглашают на выставку нефти и газа в Алмате

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XXIX Международной выставки и конференции "Нефть и газ-Kioge 2024" пройдет в Алмате 25-27 сентября. Предпринимателей Тюменской области приглашают в бизнес-миссию, сообщает ТПП.

"Kioge 2024" - это авторитетная отраслевая площадка, где представлены инновационные технологии и основные тенденции развития нефтегазовой промышленности. Экспозиция выставки охватывает следующие ключевые разделы: добыча и переработка нефти и газа, нефтегазовое оборудование, транспортировка нефти и газа, другие транспортные услуги, логистика, инжиниринг и консалтинг и другое.

В рамках бизнес-миссии для вас будет организовано: посещение выставки "Нефть и газ-Kioge 2024", проведение b2b-переговоров с потенциальными казахстанскими партнерами, выездные встречи на промышленные предприятия, полное логистическое сопровождение.

По вопросам участия в бизнес-миссии обращайтесь к ведущему специалисту Центра ВЭД Торгово-промышленной палаты Тюменской области Екатерине Сауэр, телефоу +7 (952) 684-93-17.