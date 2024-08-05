В Тюменской области растет спрос на ипотеку на частные дома

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Рост спроса на индивидуальное жилищное строительство зафиксировал Сбербанк в Тюмени. Если в первом полугодии 2023 года доля ИЖС составляла 11 % от общего числа ипотечных сделок, то за аналогичный период 2024 года значение достигло 29 %. Объем выданных кредитов на ИЖС составил 30 млрд рублей.

В первом полугодии 2024 года пик спроса на ипотеку на ИЖС пришелся на март — тогда каждый второй ипотечный кредит в регионе выдавался под строительство собственного дома.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Интерес населения к сегменту ИЖС продолжит расти. После окончания действия программы "Господдержка 2020", а также изменений, внесенных в другие льготные программы, ипотека на строительство собственного жилого дома стала одной из самых доступных. Если Семейная ипотека в своем стандартом виде доступна только для семей с детьми до 6 лет, то для ипотеки на ИЖС такого ограничения нет: в рамках программы "Семейная ипотека" можно получить кредит на строительство своего дома по льготной ставке семьям с двумя и более детьми до 18 лет".

Еще один аргумент в пользу ИЖС – возможность оформить ипотеку на строительство частного дома с подрядчиком через эскроу-счет. Такая модель позволяет защитить интересы покупателей: если подрядчик не сдаст дом вовремя, средства со счёта будут возвращены заемщику для погашения кредита.

Узнать больше про ипотеку на строительство жилого дома можно на сайте Сбера.

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