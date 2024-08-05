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Житель Упоровского района лишился автомобиля за пьяное вождение

Происшествия, 18:50 05 августа 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Автомобиль Volvo-940 конфисковали у 64-летнего жителя Упоровского района за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ и лишил прав на два года.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в августе 2022 года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и лишен прав. Однако в июне 2024 года он вновь пьяным сел за руль своего автомобиля Volvo-940.

Упоровский районный суд признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

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# прокуратура , пьяные водители

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