Владимир Сбинтев: поддерживая взаимоуважение и взаимопонимание, мы делаем нашу страну сильнее

| Фото: с личной страницы Владимира Сбитнева во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Владимира Сбитнева во ВКонтакте

Уникальность нашей страны заключается в том, что каждый регион – это отдельный мир со своими традициями и культурным наследием. Общаясь с представителями различных культур, мы получаем новые знания и опыт, учимся видеть мир под разными углами.

Об этом в своих соцсетях рассказал федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

"Россия – необъятная страна! Благодаря общественной деятельности мне удалось побывать во многих регионах нашей прекрасной Родины. И каждый из них оставил много впечатлений. Особенно запомнилась Казань. В 2018 году я вместе с друзьями участвовал в форуме, который проходил в этом удивительном городе. Казань поразила своей гармонией культур и историей, которая ощущается везде", - поделился он.

Владимир Сбитнев добавил, что в будущем планирует съездить в Свияжск в Татарстане, а также посмотреть горы Дагестана, которые завораживают своей природной красотой.

"Поддерживая взаимоуважение и взаимопонимание, мы делаем нашу страну сильнее. Помните, что каждый из нас уникален, и наше разнообразие – это наше богатство! Давайте ценить и уважать друг друга, ведь именно в этом наша сила", - подчеркнул Владимир Сбитнев.