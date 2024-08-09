С историей тюменского спорта познакомят тюменцев в День физкультурника

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Познакомиться с историей тюменского спорта, узнать о выдающихся спортсменах, тренерах и их достижениях в области физической культуры, увидеть спортивные награды и сувенирную атрибутику смогут тюменцы на площади 400-летия Тюмени в День физкультурника 10 августа.

В 15 часов на площади пройдет торжественное открытие праздника. С этого времени начнут работу выставки: "Тюмень спортивная. Взгляд в прошлое" и "Тюмень спортивная. Спортивные трофеи", сообщает пресс-служба администрации города.

В 15 часов 30 минут стартует турнир по MMA с участием российского бойца, экс-чемпиона ACA в легчайшем весе заслуженного мастера спорта России по универсальному бою Олега Борисова. Жители города смогут посмотреть соревнования по современному мечевому бою, спортивной борьбе в дисциплинах "грэпплинг", "панкратион" и "греко-римская борьба", а также по дзюдо среди детей в возрасте 10-13 лет, шахматный турнир с участием международного гроссмейстера и игра в объемные шахматы.

Гостей праздника ждут матчевые встречи по боксу, кикбоксингу и муайтай, соревнования по силовому экстриму, турнир по армрестлингу, показательных выступлений по художественной и спортивной гимнастике, киокусинкай, ушу, мини-футболу, стрит-воркауту и другое. Кроме того, в программе праздника предусмотрены "Веселые старты", гиревой марафон и шоу жонглеров.

Тюменцы смогут ближе познакомиться с такими видами спорта, как бочча и армрестлинг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также поучаствовать в сурдокараоке, забеге с тростями и настольных играх. Также пройдет презентация уникального проекта "Танцуем всей семьёй", выставка спортивной техники, экспозиции оружия и бытовых вещей времен Великой Отечественной войны. Желающие смогут поучаствовать в плетении масксетей и испытать себя в сборке и разборке автомата Калашникова. Будет работать "Палатка здоровья".

Жителей областной столицы ждет розыгрыш призов и установление рекорда по массовому надуванию шаров, которые выложат в виде цифры "80" в честь юбилея Тюменской области. Устанавливать рекорд будут возле сцены в 18 часов 45 мин.

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