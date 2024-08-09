Пять кафе Тюменской области использовали в блюдах мясо неизвестного происхождения

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре

Мясо неизвестного происхождения использовали для приготовления пять кафе и ресторанов Тюменской области. Нарушителей выявили инспекторы регионального Россельхознадзора за две последние недели при мониторинге системы "Меркурий".

"Кафе "Династия" не имеет ветеринарных сопроводительных документов на баранину, ресторан "Садж" - на баранину и говядину, ресторан "Лесной" - на всю продукцию. С 18 февраля 2022 года ветеринарные сопроводительные документы отсутствует на говядину у чайханы "Павлин". А у ресторана "Noris" - на мясо птицы с 27 мая", - уточнили в ведомстве.

Предприятия не могут подтвердить безопасность мяса, которое они используют для приготовления готовых блюд. Предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация для принятия мер направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.