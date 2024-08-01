3 тысячи 250 бегунов приняли участие в забеге "Стальной характер" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экстремальный забег летнего формата "Стальной Характер" прошел на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени 10 августа.

В нем приняли участие 3 тыс. 250 бегунов. Для них подготовили четыре трассы протяженностью 3, 5, 7 и 10 км. Необходимо было преодолеть 25 уникальных препятствий на пути к финишу.

"Самые большие старты у нас будут на 5 и 10 километров. В обоих случаях мы ожидаем по одной тысячи участников. На каждой трассе участников ожидают различные препятствия. Например, на дистанции в пять километров бегунам предстоит преодолеть 16 препятствий. Это резиновая труба, траншея, колючая проволока, крутой подъем и другие", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор проекта "Стальной характер" Лучиана Кузнецова.

Спортсменам, которые выбрали дистанцию в 10 км, вручили специальные юбилейные медали.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок