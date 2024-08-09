Ирина Сильнягина из Абатского выиграла 100 тыс. рублей по программе "Мама-предприниматель"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Жительница с. Абатское Ирина Сильнягина признана победительницей образовательной программы "Мама-предприниматель". Она выиграла 100 тыс. рублей на реализацию проекта открытия коррекционно-развивающего центра для детей.

"Это будет площадка, где я буду заниматься нейродиагностикой и коррекцией детей, в том числе с отклонениями в развитии, с ОВЗ, ЗПР – это не приговор. Каждый третий ребенок сейчас имеет задержку в развитии речи, и мои дети в том числе, средние поздно заговорили. Грант направлю на нейрокомплексы, мячи, аренду на первые два месяца", - рассказала Ирина.

Её бизнес-план эксперты образовательной программы признали самым перспективным и рентабельным.

Напомним, всего 34 жительницы Тюмени, Ишима, Абатского и Сургута прошли обучение по федеральной программе "Мама-предприниматель" в региональном центре "Семья" с 5 по 9 августа. С ними работали коучи и опытные предприниматели.

Примерно 80 % участниц представили проекты, направленные на работу с детьми. То есть большая их часть связана с социально-ориентированным бизнесом. В Тюменской области 60 % женщин заняты именно в этом секторе экономики.

Напомним, программа "Мама-предприниматель" реализуется центром "Мой бизнес" Тюменской области совместно с Минэкономразвития РФ с 2018 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева