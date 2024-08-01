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В центре Тюмени сбили ребенка на велосипеде

Происшествия, 12:16 12 августа 2024

ГАИ Тюменской области | Фото: ГАИ Тюменской области

12-летнего велосипедиста сбил водитель Daewoo Nexia на ул. Малыгина в Тюмени.

Мальчик катался на велосипеде вблизи дома, переезжал проезжую часть вне пешеходного перехода. Школьник получил травму.

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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