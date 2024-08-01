54 пьяных водителя выявили автоинспекторы на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

54 водителя, управляющих транспортом в состоянии опьянения, отстранили в выходные от участия в дорожном движении автоинспекторы в Тюменской области.

В Ялуторовске задержали 50-летнего водителя мопеда Alpha, который не имел права управления транспортом. Кроме того, он был пьян, показания алкотестера составили 0,74 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мопед эвакуировали. Мужчину привлекут к административной ответственности. Меру наказания изберет суд, сообщает региональная Госавтоинспекция.