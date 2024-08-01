290 тюменских трудных подростков приобщат к спорту на проекте "Отряд на колесах"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

290 тюменских подростков из групп риска поучаствуют в социальном проекте по спортивному просвещению и организации их досуговой занятости "Отряд на колесах". На его реализацию Валерия Агеева выиграла 550 тыс. рублей в конкурсе Росмолодежь.Гранты, который состоялся в рамках фестиваля "Морфология улиц".

"Наша команда волонтеров работает с этой категорией детей уже более семи лет, мы не стоим на месте, развиваемся, не боимся чего-то нового. И вот недавно начали работать с несовершеннолетними с зависимостями, с аддиктивным и девиантным поведением. Понимаем, что на первом месте их занятость, спортивное просвещение. Поэтому мы решили предоставить ребятишкам возможность заниматься спортом", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" автор инициативы Валерия Агеева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники уже набраны. Это дети в возрасте от 10 до 17 лет из социально-реабилитационного центра в Борках и областного центра реабилитации и профилактики, состоящие на учете у нарколога. С октября для них начнутся тренировки от волонтеров и представителей спортивных сообществ. Также запланированы выездные мероприятия: полеты в аэротрубе, картинг, конные прогулки. Тех, кто не сможет посещать тренировки по медицинским показаниям, отправят, к примеру, на футбольный или хоккейный матч. По словам руководителя проекта, им важно, чтобы каждый был привлечен к спорту.

Итоги, где подростки продемонстрируют все, чему они научились за 11 месяцев, подведут в сентябре 2025 года.

"Грантовые средства пойдут на мерч для наших волонтеров, спортсменов и партнеров, на закупку спортинвентаря, который станет многоразовым. То есть в дальнейшем дети смогут пользоваться им и по окончанию проекта. Конечно, много уйдет на оплату дорогостоящего спорта. Да, стоит он не дешево, но доставляет самые большие эмоции. Ребята получают адреналин не от употребления веществ, а из классно организованного досуга", - резюмировала Валерия Агеева.

Напомним, что грант от Росмолодежи на развитие своих проектов получили девять человек. Денежные средства выиграли участники из Тюменской, Курганской, Челябинской областей и ЛНР.

Виктория Макарова