Продажи новых устройств и датчиков для умного дома в Тюмени выросли в 1,5 раза

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1,5 раза выросли продажи новых устройств и датчиков для умного дома в Тюмени с января по июнь. Наибольшим спросом пользуются роботы-пылесосы, смарт-станции и системы умного дома, подсчитали аналитики "Авито".

На умные колонки пришлось 48 % продаж в категории. Они могут управлять музыкой, зачитывать прогноз погоды, новости и ответы на запросы в интернете. Также с их помощью можно управлять всем умным домом — включать пылесос, кипятить чайник, регулировать интенсивность света, открывать и закрывать шторы и многое другое. Продажи умных колонок за год выросли в два раза. В среднем такое устройство стоит 7 тыс. рублей при покупке по объявлению и 9 тыс. рублей за новое.

Доля продаж роботов-пылесосов занимает 43 %. Современные модели помогают делать не только сухую, но и влажную уборку, а у некоторых есть функция самоочистки. За год продажи роботов-пылесосов выросли на 2 %. В среднем с рук такое устройство можно купить за 5 тыс. рублей, новое обойдется в 13 тыс. рублей.

Третье место по доле продаж у системы умного дома – 5 %. Обычно она представляет собой комплект различных устройств и датчиков — розетки, лампы, электропривод для штор и электронный замок, а также датчики температуры, света, движения, дыма, протечки и другие. В среднем на ресейле они стоят 5 тыс. рублей и 14 тыс. рублей – новые.

Эксперты также отметили, что за последний год цены на все датчики в среднем снизились на 88 %. Умный датчик дыма можно купить за 299 рублей, протечки — за 389 рублей, качества воздуха- от 4 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова