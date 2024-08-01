В 2022 году в Тюмени определили лучшего учителя страны и открыли улицу Дзержинского

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России" прошел в Тюмени в 2022 году. В нем участвовали 88 педагогов со всех регионов страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также учителя года заграншкол МИД России из Венгрии. Организаторы подсчитали, что общий педагогический стаж участников составил почти тысячу лет.

Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, заключительный этап конкурса "Учитель года России" впервые прошел за Уралом. Он подчеркнул гостеприимство, с которым принимали конкурсантов в Тюменской области.

В свою очередь, губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что принимать лучших учителей России на Тюменской земле – это большая честь и ответственность. Эту возможность регион получил благодаря победителю конкурса 2021 года Екатерине Костылевой.

По итогам испытаний пять призеров продолжили борьбу за главный приз - "Большого хрустального пеликана".

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" прошел в формате open-air

В новом формате open-air прошел фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в июле. Его участниками стали более 10 тыс. человек из разных регионов страны. Это в три раза больше, чем в предыдущие два года. Они посетили концерты восьми фестивальных дней в Тобольске и Тюмени.

Музыкальное событие завершилось премьерой национальной русской оперы "Жизнь за царя или Иван Сусанин". По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, основная идея, которую организаторы закладывали при формировании программы, - это роль исторических личностей в истории государства и региона. Поэтому представили мюзиклы Свердловской музкомедии "Декабристы", "Екатерина Великая". "Жизнь за царя" от Новосибирского театра. В рамках "Театр наций фест" состоялся спектакль-концерт о Петре Чайковском.

Это культурное событие региона вошло в число лучших по версии Russian Еvent Аwards-2022, получив третье место национальной премии.

В октябре в Тюменской области открыли крупнейший теннисный центр за Уралом

Крупнейший теннисный центр за Уралом открыли в Тюменской области в октябре. Название ему дали символическое – "Лидер". Комплекс выполнен по современным стандартам – 12 крытых и столько же открытых кортов, на площадке можно проводить и международные соревнования. Возможности рассчитаны на занятия до 1,5 тыс. человек.

На открытии центра заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что регион находится в лидерах по количеству людей, интересующихся спортом: "Необходимо дать жителям разнообразие видов спорта. Мы развиваемся, вкладываемся в то, чтобы люди занимались спортом. А самое главное, бизнес успевает за этой тенденцией и формирует такие уникальные проекты". Центр стал одним из объектов спортивного кластера, который формируется в районе ул. Народной в Тюмени.

Племенной репродуктор индейки открыла группа компаний "Дамате" в Исетском районе

В ноябре группа компаний "Дамате" открыла в Исетском районе племенной репродуктор индейки. В запуске производства по видео-конференц-связи участвовал президент России Владимир Путин, а на самой площадке побывал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Такие проекты как в Тюменской области значимы. Это вопрос технологического, научного, продовольственного суверенитета. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность по ряду ключевых показателей. Помимо насыщения внутреннего рынка, животноводы экспортируют продукцию в 110 стран. Мы знаем над чем еще работать. Потенциал в стране большой. Хочу поблагодарить всех тружеников села за работу", - сказал президент.

Промышленная мощность площадки составляет 12 млн яиц в год. Это позволит довести импортонезависимость от иностранных яиц индейки до 70 % и нарастить производство мяса индейки в разы.

Уже через год с этой площадки отгрузили 300 тыс. яиц из которых получили два первых вывода: "На втором выводе - 86,5 процента на молодом яйце. Это очень хороший показатель, намного лучше, чем мы получаем с иностранного яйца", - подчеркнул председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что если раньше птицеводы везли яйцо из-за рубежа, а в нашей стране выращивали только птицу, то теперь все этапы локализованы. Экономия - миллионы евро: "С руководителем группы компаний "Дамате" Наумом Бабаевым вспомнили, как начинался этот масштабный инвестиционный проект в 2021 году. Тогда мы даже не предполагали, что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства станет настолько важным для России", - уточнил глава региона.

Отметим, что через год на этой же площадке запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки на единовременное содержание 64,5 тыс. голов птицы.

После реконструкции в Тюмени открылась пешеходная улица Дзержинского

Пешеходная улица Дзержинского открылась после реконструкции в Тюмени 1 декабря. В модернизацию и благоустройство из муниципального бюджета вложили 510 млн рублей. Работы по дальнейшему преображению улицы продолжились в следующем году. Протяженность пешеходной улицы составляет 700 метров. На входной группе со стороны ДК "Нефтяник" в створе с ул. Первомайской расположен павильон, где представлен деревянный макет квартала и экспозиция, рассказывающая об уникальных особенностях тюменской деревянной резьбы. Со стороны ул. Республики есть арт-объект "Памятник купцам", выполненный из кортеновской стали. 21 навигационная стела и 44 адресные таблицы, выполненные в едином стиле, установлены вдоль улицы. Имеются качели, беседки, открытый коворкинг, игровые зоны для детей, различные лавочки, подключена подсветка исторических зданий

"Перед разработчиками мастер-плана реконструкции улицы Дзержинского стояла задача наполнения ее объектами, интересными бизнесу, и теми услугами, которыми будут пользоваться жители города и туристы. Экономистами сделан расчет, что после ввода улицы в эксплуатацию через пять-семь лет все затраты, которые понесли коммерческие структуры, бюджет, окупятся", - рассказал на открытии тогда еще глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Отметим, что ул. Дзержинского стала важным событийным местом областного центра. Здесь проводят фестивали и мероприятия, организуют ярмарки и торговлю изделиями местных мастеров, гиды разработали экскурсии для туристов. В 2023 году эксперты Минстроя России признали ее одной из лучших торговых улиц России в рамках конкурса "Торговля России".

Тюменская область вошла в число 12 регионов, через которые прошли "Музейные маршруты"

Одним из 12 регионов, которые присоединились к проекту "Музейные маршруты России", стала Тюменская область. Его цель – популяризировать уникальное историческое наследие. В рамках открытия проекта в регионе провели проектно-аналитическую сессию, подписали соглашения о сотрудничестве между музеями и туроператорами.

По оценке директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, благодаря "Музейным маршрутам" удалось систематизировать многолетний опыт реализации "Императорского маршрута". С ведущими федеральными музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тульской области и Краснодарского края достигнута договоренность о совместных выставочных проектах. Тобольский музей-заповедник сделал первый шаг по вступлению в Ассамблею Петровских музеев.

Оксана Корнеенкова