Трасса Тюмень – Тобольск станет четырехполосной в 2027 году, заверил Моор

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трасса Тюмень – Тобольск станет четырехполосной в 2027 году. Строители построят мост через Иртыш перед Тобольском, возведут надземный пешеходный переход.

Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время пресс-конференции, посвящённой 80-летию Тюменской области, 14 августа.

"Расширение федеральных трасс – принципиальный вопрос для правительства региона. Самый финансово емкий – это участок подъезда к мосту через Иртыш и еще там должна быть одна развязка, участок 226-238 км. На весь этот участок федеральные коллеги заключили контракт на проектирование и строительство. Уже выдано разрешение на строительство на часть подъезда к мосту. Сам мост и развязка еще проектируются. Исходя из текущей обстановки, все работы должны быть выполнены до конца 2027 года", - уточнил Моор.

В программу строительства и ремонта федеральных дорог также включено направление на Омск. До конца 2025 обновят дорогу до Заводоуковского городского округа. Работы продолжатся до 122 км. Губернатор добавил, что сейчас ведется проектирование, часть этапов уже в экспертизе.

Восточное направление – стратегически важно и необходимо, потому что страна двигается в сторону Китая, заметил Александр Моор. Задачи по развитию дорог поставил президент. Трасса Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень – положит для этого основу.

Анжела Лебедева