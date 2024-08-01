Тобольск примет Кубок России по баскетболу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кубок России по баскетболу среди мужских команд пройдет в Тобольске в СК "Центральный" с 18 по 20 сентября. Зрителей ожидают зрелищные матчи, сообщили в городской администрации.

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" примет на своей площадке команды из Красноярского края, Екатеринбурга и Пермского края.

Начало матчей тобольской команды в 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+