Тобольск примет Кубок России по баскетболу
Спорт, 10:10 16 августа 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Кубок России по баскетболу среди мужских команд пройдет в Тобольске в СК "Центральный" с 18 по 20 сентября. Зрителей ожидают зрелищные матчи, сообщили в городской администрации.
Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" примет на своей площадке команды из Красноярского края, Екатеринбурга и Пермского края.
Начало матчей тобольской команды в 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+