Экспорт семян из Тюменской области увеличился в 1,3 раза за год

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

В 1,3 раза увеличился объем экспорта семян из Тюменской области за год. С января по август сельхозпредприятия отгрузили 8 тыс. 870 тонн семенного и посадочного материала, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты досмотрели 428 партий, предназначенных для экспорта в Казахстан, Сербию и Киргизию и оформили 428 фитосанитарных сертификатов. Наибольший объем поставщики задекларировали по семенам зерновых культур – 8 тыс. 263 тонн. Еще 54 тонн – зернобобовых, 7,5 тонн – многолетних трав, 545 тонн - картофеля.

Все товары признаны соответствующими фитосанитарным требованиям стран-импортеров.