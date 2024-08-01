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Экспорт семян из Тюменской области увеличился в 1,3 раза за год

Экономика, 19:01 15 августа 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

В 1,3 раза увеличился объем экспорта семян из Тюменской области за год. С января по август сельхозпредприятия отгрузили 8 тыс. 870 тонн семенного и посадочного материала, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты досмотрели 428 партий, предназначенных для экспорта в Казахстан, Сербию и Киргизию и оформили 428 фитосанитарных сертификатов. Наибольший объем поставщики задекларировали по семенам зерновых культур – 8 тыс. 263 тонн. Еще 54 тонн – зернобобовых, 7,5 тонн – многолетних трав, 545 тонн - картофеля.

Все товары признаны соответствующими фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

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# Россельхознадзор , семена , экспорт

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