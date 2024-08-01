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Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 18:09 15 августа 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека предварительно погибли в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 15 августа. Также сообщается еще о троих раненых, пишет Госавтоинспекция Тюменской области.

На 502-м километре федеральной автодороги в Уватском районе столкнулись Toyota land cruiser и Lada Granta. Один из водителей выехал на встречную полосу. Три погибших и один раненый - в Lada, двое, получивших травмы, находились в Toyota.

Движение частично ограничено, разбитые автомобили перекрыли практически всю проезжую часть. Сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы работают на месте дорожной трагедии. Обстоятельства аварии выясняются.

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# авария , ДТП , трасса

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