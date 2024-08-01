Начальника исправительной колонии Тюменской области осудили на 10 лет за взятки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководителя одной из исправительных колоний Тюменской области осудили на 10 лет за взятки. Отбывать наказание он будет в ИК строгого режима, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Тюменский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и получение должностным лицом взятки в крупном размере).

"Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с ОСБ УФСИН России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность указанного должностного лица, который, действуя умышленно, с декабря 2017 по май 2021 года, получал от осужденных денежные средства, путем безналичного перевода, за организацию незаконной торговли запрещенными предметами на территории исправительной колонии, а также за получение несколькими осужденными положительной характеристики для условно-досрочного освобождения", - сообщает ведомство.

Следственное управление СК России по Тюменской области расследовло несколько уголовных дел. Суд первой инстанции признал его виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет.