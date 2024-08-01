Начальника исправительной колонии Тюменской области осудили на 10 лет за взятки
Руководителя одной из исправительных колоний Тюменской области осудили на 10 лет за взятки. Отбывать наказание он будет в ИК строгого режима, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
Тюменский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и получение должностным лицом взятки в крупном размере).
"Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с ОСБ УФСИН России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность указанного должностного лица, который, действуя умышленно, с декабря 2017 по май 2021 года, получал от осужденных денежные средства, путем безналичного перевода, за организацию незаконной торговли запрещенными предметами на территории исправительной колонии, а также за получение несколькими осужденными положительной характеристики для условно-досрочного освобождения", - сообщает ведомство.
Следственное управление СК России по Тюменской области расследовло несколько уголовных дел. Суд первой инстанции признал его виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет.