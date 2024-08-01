  • 16 августа 202416.08.2024пятница
  • USD88,7960
    EUR98,3232
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-западный

Пять кафе в Тюменской области использовали мясо без документов

Происшествия, 17:09 16 августа 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Мясо без ветеринарных документов использовали для приготовления блюд пять кафе и ресторанов в Тюменской области. Нарушителей выявили в ходе мониторинга информационной системы "Меркурий" в августе, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"Предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей", - подчеркнули в ведомстве.

Предпринимателям объявили предостережения и напомнили, что нарушать обязательные требования порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме недопустимо. Информацию для принятия мер инспекторы направили в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# документы , мясо , общепит , Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:09 16.08.2024Пять кафе в Тюменской области использовали мясо без документов
14:13 16.08.2024В Тюменской области за полгода зафиксировали 23 случая бешенства животных
12:01 16.08.2024Два водителя и ребенок пострадали в ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени
10:00 16.08.2024Начальника исправительной колонии Тюменской области осудили на 10 лет за взятки