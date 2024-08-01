Пять кафе в Тюменской области использовали мясо без документов
Мясо без ветеринарных документов использовали для приготовления блюд пять кафе и ресторанов в Тюменской области. Нарушителей выявили в ходе мониторинга информационной системы "Меркурий" в августе, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"Предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью людей", - подчеркнули в ведомстве.
Предпринимателям объявили предостережения и напомнили, что нарушать обязательные требования порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме недопустимо. Информацию для принятия мер инспекторы направили в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.