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Участников легкоатлетического забега в селе Казанское угостят ухой

Спорт, 17:31 16 августа 2024

Спортивная школа Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н. | Фото: Спортивная школа Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н.

Традиционный открытый легкоатлетический забег пройдет в с. Казанское 17 августа. В этом году его проведут в шестой раз и посвятят Году семьи, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Забег стартует на стоянке хлебозавода (переулок Луначарского, 2) в 10 часов 30 минут. Спортсмены на время пробегут дистанцию 12 км и финишируют на лыжной базе в деревне Боровлянка.

Участвовать в забеге могут все желающие старше 11 лет. На данный момент свое участие подтвердили порядка 30 человек, в том числе из Ишима, Голышманово, Викуловского и Бердюжского районов. Сильнейших определят в семи возрастных категориях. На финише всех участников угостят фирменной ухой.

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# забег , легкоатлетическая эстафета

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