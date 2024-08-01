Участников легкоатлетического забега в селе Казанское угостят ухой

| Фото: Спортивная школа Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н. | Фото: Спортивная школа Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н.

Традиционный открытый легкоатлетический забег пройдет в с. Казанское 17 августа. В этом году его проведут в шестой раз и посвятят Году семьи, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Забег стартует на стоянке хлебозавода (переулок Луначарского, 2) в 10 часов 30 минут. Спортсмены на время пробегут дистанцию 12 км и финишируют на лыжной базе в деревне Боровлянка.

Участвовать в забеге могут все желающие старше 11 лет. На данный момент свое участие подтвердили порядка 30 человек, в том числе из Ишима, Голышманово, Викуловского и Бердюжского районов. Сильнейших определят в семи возрастных категориях. На финише всех участников угостят фирменной ухой.