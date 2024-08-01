Тюменский "Рубин" одержал победу над местным "Молотом" в Перми

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Предсезонный турнир с участием четырёх клубов стартовал В Перми. Бороться за кубок губернатора Пермского края приехали хоккеисты Кургана, Верхней Пышмы, а также "Рубин" из Тюмени.

В первый игровой день тюменцы встретились с хозяевами площадки и одержали победу над местным "Молотом" со счётом 3:2.

"Получилась хорошая, яркая игра. Два соперника были достойны друг друга. Наша команда неважно сыграла второй период. Сказал об этом ребятам в раздевалке. В третьем периоде - молодцы, забили вовремя два гола. Думаю, что мы заслуженно победили. Двигаемся дальше", - поделился тренер тюменцев Дмитрий Андреев.