  • 19 августа 202419.08.2024понедельник
  • USD88,9062
    EUR97,8390
  • В Тюмени 17..19 С 4 м/с ветер западный

Медиатор провела для тобольских бизнесменов тренинг по внесудебному урегулированию конфликтов

Экономика, 16:05 19 августа 2024

Центр «Мой бизнес» Тюменской области | Фото: Центр «Мой бизнес» Тюменской области

Тренинг по предупреждению конфликтов в бизнесе и внесудебных способах их урегулирования провела медиатор Жанна Матвеева в рамках поездни команды Центра "Мой бизнес" Тюменской области в Тобольске, сообщает пресс-служба учреждения.

На встречу пришли потенциальные предприниматели и те, кто хочет вступить в реестр социальных предприятий. Это: владелец "Школы развития" для будущих айти-специалистов Константин Константинов, руководитель детского центра "Пенаты" Анастасия Бурнашева, основатель кулинарной студии "Сладкий лев" Евгения Васютина, руководитель перевернутого дома в Тобольске Елена Пушкарева.

Бизнесмены поделились, как ведут свои дела, какими мерами господдержки уже воспользовались, рассказали об успехах и запросах. На мероприятии поговорили также о мерах поддержки бизнеса, комплексных услугах.

"Социальные предприниматели в муниципалитетах активно ведут свою деятельность: развивают бизнес, постоянно работают над увеличением потока клиентов и посетителей. Команда Центра "Мой бизнес" поддерживает предпринимателей на разных этапах, сопровождает и помогает стать еще лучше", — рассказала руководитель Центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева.

Напомним, поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:05 19.08.2024Медиатор провела для тобольских бизнесменов тренинг по внесудебному урегулированию конфликтов
15:37 19.08.2024Тюменские конструкторы разрабатывают аналог чешской косозубой шестерни
14:15 19.08.2024Тюменская компания создала по реинжинирингу систему верхнего привода для буровой
10:02 19.08.2024Тюменским предпринимателям подскажут, как повысить эффективность производства