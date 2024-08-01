Британские гранаты времен гражданской войны нашли в Ишимском районе
Происшествия, 14:37 19 августа 2024
| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области
Гранаты времен гражданской войны обнаружили в Ишимском районе. Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили боеприпасы на полигоне.
Две британские осколочные гранаты нашёл в лесополосе местный житель. Информацию о подозрительных предметах передали группе разминирования. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы транспортировали на полигон и уничтожили взрывотехники ведомства.