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Британские гранаты времен гражданской войны нашли в Ишимском районе

Происшествия, 14:37 19 августа 2024

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Гранаты времен гражданской войны обнаружили в Ишимском районе. Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области уничтожили боеприпасы на полигоне.

Две британские осколочные гранаты нашёл в лесополосе местный житель. Информацию о подозрительных предметах передали группе разминирования. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпасы транспортировали на полигон и уничтожили взрывотехники ведомства.

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# граната , Росгвардия

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