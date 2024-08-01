В Тобольске построят комплекс с четырехзвездной гостиницей и SPA-центром

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Многофункциональный комплекс с четырехзвездной гостиницей и SPA-центром построят в Тобольске.

Отель в 7 тыс. кв. м на 120 номеров расположится рядом с Базарной площадью. Реализовать проект компания "София-Инвест" намерена до 2027 года, это позволит создать 35 новых рабочих мест.

"Мы создадим современную городскую инфраструктуру, в том числе пространства для отдыха жителей. На базе отеля откроются рестораны с известными именами и современный деловой центр" - отметил собственник ООО "София-Инвест" Сергей Епифанов.

Кредит на реализацию проекта в размере 1,3 млрд рублей сроком на 12 лет предоставил банк ВТБ. Финансирование проходит по льготной ставке в рамках программы Ростуризма № 141.

Интерес местного бизнеса к развитию своего края, по словам управляющего ВТБ в Тюменской области Евгения Федосова, растет с каждым годом. Предприниматели оценивают такие инвестиции и с точки зрения окупаемости, и как свою социальную ответственность: вклад в улучшение жизни людей, создание знаковых, комфортных объектов, которые на долгие годы будут радовать земляков.

"Финансовая поддержка предприятий позволяет реализовать их идеи быстрее. Сегодня тюменские компании могут воспользоваться нашими выгодными и гибкими условиями кредитования, субсидированием ставки по госпрограммам", – сообщил Евгений Федосов.