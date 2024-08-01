Тюменских депутатов познакомили с работой одного из знаковых для города предприятий

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Тюменская Домостроительная компания - это действительно знаковое для нашего города, для нашего региона предприятие, здесь трудятся семейные династии.

Об этом председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова рассказала во время визита депутатов на предприятие, отмечающее в 2024 году 60-летний юбилей.

Делегацию народных избранников познакомили с работой ключевых цехов и подразделений компании.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"За всю свою историю предприятие построило и ввело в эксплуатацию более шести с половиной миллионов квадратных метров жилья. Таким образом, каждый четвёртый житель областного центра живёт в доме, построенном ТДСК", - добавил главный инженер компании Дмитрий Антипов.

В настоящее время здесь работают более 2 тыс. 700 сотрудников. Среди них представители 15 трудовых династий, общий стаж одной из них составляет 250 лет. А работники, связавшие свою жизнь с предприятием с 70-х годов прошлого века, поддерживают и сохраняют сегодня трудовые традиции.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Что особенно меня удивило и восхитило во время этой рабочей встречи - это рассказ о том, какое внимание уделяется вопросам здравоохранения, - отметила Светлана Иванова. - Это не просто профосмотры, это очень глубокие и тщательные обследования".

Гостей познакомили также с условиями полигона, предназначенного для обучения сотрудников по проведению работ на высоте. Депутатам продемонстрировали отработку действий по спасению и эвакуации сотрудника, пострадавшего на производстве.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Компания участвует и в строительстве объектов социальной инфраструктуры. За нашу историю построено четыре детских сада, школа в Новопатрушево, а также поликлиника номер 17 по улице Монтажников, - сообщил Дмитрий Антипов. - В последнее время очень серьёзное внимание мы уделяем развитию нашей производственно-технической базы. Это движение только вперёд. Ни один год в нашей компании не проходит без модернизации".

Кроме того, в 2024 году ТДСК выступала партнёром тюменских "Отрядов мэра". Подростки 14-16 лет, преимущественно, дети сотрудников компании, провели рабочее лето на предприятии.

Николай Ступников