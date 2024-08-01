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Александр Моор: российский триколор – национальная гордость и символ побед

Губернатор, 08:26 22 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Овеянный славой легендарный российский триколор – национальная гордость, символ побед и достижений нашей великой державы. Он сопровождает все важнейшие события.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей Тюменской области с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Глава региона подчеркнул, что наши воины верны героическим традициям дедов и отцов. Одерживая победы, бойцы водружают флаг России над освобождёнными от нацистов городами и селами.

"День флага – один из символов нашего объединения, общности целей и пути развития нашей Отчизны. Тюменцы вместе с жителями всех регионов во главе с президентом России сплоченно и твердо защищают Родину, трудятся ради ее процветания и благополучия. Пусть всегда каждого из нас переполняет чувство гордости за Россию", - говорится в поздравлении.

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# Александр Моор , День флага

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