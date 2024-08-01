Тюменские IТ-компании могут получить заем до 10 млрд рублей под 1 до 5 % годовых

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 2,5 млрд рублей выделено в РФ на льготное кредитование IТ-проектов до конца 2024 г. Всего финансирование должны получить не менее 169 проектов.

По информации регионального департамента информатизации, компании смогут получить заем до 10 млрд рублей с субсидируемой ставкой от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий — не выше 3 %. Средства можно будет направить на разработку и внедрение российских IТ-продуктов: приобретение ПО и лицензий на него, создание собственных технологий и софта, оплаты труда сотрудников и другие нужды.

Ознакомиться с правилами и условиями предоставления льготного кредита можно по ссылке.

В Тюменской области на протяжении нескольких лет реализуется комплекс региональных мер государственной поддержки, направленных на стимулирование развития IТ-отрасли, масштабирование проектов IТ-компаний.

Ориентироваться в федеральных и региональных мерах поддержки помогает сервис "IТ-навигатор Тюменской области".