Александр Моор: в Тюменской области всегда делали ставку на малый и средний бизнес

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ставку на развитие малого и среднего предпринимательств в Тюменской области делали всегда. Результатом стало увеличение количества предпринимателей и отчислений налогов в бюджет.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал во время пленарной сессии XII Международного форума СУП в тюменском ДК "Нефтяник" 23 августа.

"В 2009 году установлена самая низкая ставка для предпринимателей, которые используют прочную систему налогообложения. С того времени мы ее не меняли. В 2023 году мы продлили эту программу до 2028 года. Результат продуманной политики за 12 лет - количество плательщиков в системе ФНС увеличилось в три раза, сумма отчислений в бюджет – в 11 раз", - уточнил глава региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На протяжении последних лет Тюменский регион — лидер в стране по созданию инвестиционного климата, развитию промышленности, поддержке предпринимательства. По мнению Александр Моора, качественный и количественный рост Тюменской области невозможен без сильного предпринимательства, людей которые создают рабочие места, развивают креативную экономику и верят в перспективы области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области создана единая команда, заточенная на поддержку и развитие бизнеса во всех муниципальных образованиях региона. У каждого есть свой инвестиционный профиль. Позитивный результат демонстрирует практика проекта "Капитаны бизнеса", разработка туристических брендов городов и сел.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наша гордость и наша особенность – созданные предпринимательские сообщества, которые готовы открыто обсуждать текущую ситуацию. Все это создает атмосферу открытости, честного разговора. И такая атмосфера всегда присутствует на форуме СУП", - заметил губернатор, который пожелал участником, чтобы слет стал источником вдохновения для новой предпринимательской инициативы, и лучше всего в Тюменской области.

Александр Моор поделился, что накануне в Москве провел переговоры с потенциальным инвестором сферы АПК на десятки миллиардов рублей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, всего более 3 тыс. предпринимателей из более 40 регионов России и зарубежных стран участвуют в форуме. 100 спикеров дадут им новые знания, умения, навыки.

Анжела Лебедева