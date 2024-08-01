ФСБ ликвидировала в Тюмени канал незаконной миграции, организованный полицейским

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области пресекло канал незаконной миграции, который организовал сотрудник УМВД России по Тюмени, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, сотрудник УМВД России по Тюмени с использованием своего служебного положения составлял фиктивные протоколы об административных правонарушениях на двух граждан России, являвшихся принимающей стороной, обеспечивая незаконное пребывание иностранцам на территории России.

Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области в отношении сотрудника полиции возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК России, в отношении граждан России, являвшихся принимающей стороной иностранцев, по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России. Уголовная ответственность за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

B настояшее время выявляют другие эпизоды и соучастников.