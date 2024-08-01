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Подростки в Нижнетавдинском районе планировали починить угнанный мотоцикл

Происшествия, 17:43 23 августа 2024

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Год условного лишения свободы на двоих получили подростки из Нижнетавдинского района, похитившие неисправный мотоцикл "Урал".

Из материалов дела известно, что школьники, а также их сообщник, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, решили совершить угон.

Двое перелезли через забор в ограду дома, проникли в гараж, выкатили мотоцикл и закрыли ворота гаража изнутри. "Урал" подростки спрятали в лесном массиве, закидав его ветками.

В мотоцикле не было аккумулятора и бензина. Угонщики планировали отремонтировать его, покататься и вернуть обратно.

В суде они полностью признали вину, раскаялись и принесли извинения потерпевшему.

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