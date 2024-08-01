Подростки в Нижнетавдинском районе планировали починить угнанный мотоцикл
Происшествия, 17:43 23 августа 2024
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Год условного лишения свободы на двоих получили подростки из Нижнетавдинского района, похитившие неисправный мотоцикл "Урал".
Из материалов дела известно, что школьники, а также их сообщник, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, решили совершить угон.
Двое перелезли через забор в ограду дома, проникли в гараж, выкатили мотоцикл и закрыли ворота гаража изнутри. "Урал" подростки спрятали в лесном массиве, закидав его ветками.
В мотоцикле не было аккумулятора и бензина. Угонщики планировали отремонтировать его, покататься и вернуть обратно.
В суде они полностью признали вину, раскаялись и принесли извинения потерпевшему.