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В Тобольске гостей гастрофестиваля угощают ухой дружбы

Общество, 16:40 24 августа 2024

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Ухой дружбы угощают гостей гастрономического фестиваля в Тобольске 24 августа. Котлы с главным угощением фестиваля "Уха-царица" расположились на Базарной площади, сообщает администрация города.

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Кроме того, поварские команды предлагают продегустировать различные рыбные блюда. Несмотря на пасмурную погоду на фестивале много гостей.

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Напомним, что XI гастрономический фестиваль "Уха-царица" стартовал в Тобольске 10 августа с рыбных недель. В местных кафе и ресторанах предлагали посетителям фирменные блюда. Главная площадка на Базарной площади будет открыта до 21 часа. В программе — рыбная ярмарка, концертная программа, мастер-классы. Фиш-пати начнется в 18 часов.

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# общепит , Тобольск , Уха-царица

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