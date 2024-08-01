Волейболисты "Тюмени" одержали первую победу в сезоне 2024 - 2025

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Со счётом 3:0 завершилась встреча волейболистов клуба "Тюмень" с командой из Стерлитамака "Тархан" на площадке "Академии спорта".

Это первая и важная победа тюменцев в сезоне 2024 - 2025 года в последний день предварительного этапа Кубка России.