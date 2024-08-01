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В Тюменской области открывают бизнес-лагерь

Экономика, 15:32 26 августа 2024

vk.com/gnezdo_me | Фото: vk.com/gnezdo_me

Бизнес-лагерь откроют в природном комплексе "Гнездо" центр "Мой бизнес" Тюменской области и федеральная компания hh.ru 8 сентября. Предприниматели в неформальной обстановке обсудят актуальные деловые вопросы.

Участников ждет нетворкинг от директора учебного центра "Скрижаль" Светланы Худяковой. Пленарную сессию "Современные тенденции на рынке труда. Ситуация в УФО" проведет генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов. Спикерами выступят: руководитель внешних коммуникаций в регионах hh.ru Анна Осипова и директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров. Предпринимателям расскажут о выстраивании отношений с вузами по поиску работников, о правильных способах размещения вакансий и многом другом.

Также запланированы мастер-классы по приготовлению плова и по рыбалке, игра "Теория поколений" и катание на САП-бордах.

Программа бизнес-лагеря и регистрация - на сайте.

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# вакансии , Мой бизнес , предпринимательство , работа , трудоустройство

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