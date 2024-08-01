В Тюмени разыскивают поджигателя

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля, разыскивают полицейские в Тюмени. Ночью 24 августа неизвестный поджёг автомобиль "Газель" и скрылся.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, подозреваемый был одет в куртку с капюшоном, штаны и обувь тёмного цвета.

"Если вам известно что-либо о его личности и местонахождении, просим сообщить по телефонам: +7 (3452) 794-014, либо 102", - говорится в обращении полицейских к гражданам.