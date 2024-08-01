В Тюмени разыскивают поджигателя
Происшествия, 17:01 26 августа 2024
| Фото: УМВД по Тюменской области
Мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля, разыскивают полицейские в Тюмени. Ночью 24 августа неизвестный поджёг автомобиль "Газель" и скрылся.
Как сообщает УМВД России по Тюменской области, подозреваемый был одет в куртку с капюшоном, штаны и обувь тёмного цвета.
"Если вам известно что-либо о его личности и местонахождении, просим сообщить по телефонам: +7 (3452) 794-014, либо 102", - говорится в обращении полицейских к гражданам.