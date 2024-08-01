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Тюменское предприятие увеличит на 50 % производство пластиковых окон

Экономика, 17:23 26 августа 2024

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Новое оборудование с увеличением мощности на 30-50 % намерен внедрить в производство завод "Пластконструкция" в Тюмени. Инвестиционная команда Тюменской области оценила перспективы.

"Рынок строительства и производства пластиковых окон растёт и не планирует снижаться в ближайшие год-два. Поэтому предприятие задумалось о новом оборудовании с увеличением мощности на 30-50 процентов. Компания оставила обращение на нашем инвестиционном портале в личном кабинете инвестора", - рассказал заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Игорь Смолягин.

Представители единой инвестиционной команды рассказали о мерах поддержки, льготных займах и субсидиях по лизингу оборудования. Компанию пригласили к сотрудничеству в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщает региональное инвестагентство.

Оставить обращение по вопросам реализации инвестиционных проектов можно по ссылке. Консультации по адресу: Тюмень, ул: Хохрякова, 53, телефон: +7 (3452) 49-99-44, доб.206.

Прямая линия для инвесторов: 8 800 550-08-30, почта: invest@obl72.ru.

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# инвестиционное агентство , пластик , производство

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