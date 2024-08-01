Мужчину из Красноярского края, находившегося в розыске, задержали в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Красноярского края, находившегося в розыске за оскорбление представителя власти, задержали в Тюмени сотрудники МВД России на транспорте.

Разыскиваемый, прибыв в Тюмень из Губкинского на автобусе, планировал уехать домой в Красноярский край, но был задержан, когда занял место в вагоне.

Транспортные полицейские выяснили, что ещё в декабре 2023 года задержанного привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

Во время составления протокола мужчина позволил себе нецензурную брань в адрес сотрудника патрульно-постовой службы, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Мужчина скрылся и находился в розыске. В свое оправдание он рассказал, что последние несколько месяцев работал вахтой и не знал о том, что его разыскивают.

Задержанный уже имел проблемы с законом, привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.