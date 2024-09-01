Биомеханические рыбы тюменца Станислава Черновасиленко украсят музей на берегу Байкала

| Фото: со страницы Станислава Черновасиленко во ВКонтакте | Фото: со страницы Станислава Черновасиленко во ВКонтакте

Биомеханических рыб, созданных тюменским скульптором по металлу Станиславом Черновасиленко, выставят в новом музее на берегу оз. Байкал.

Как рассказал автор корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", название музея еще не утверждено, но известно, что в нем представят и современное искусство, и традиционное. Пространство откроют на берегу п. Листвянка в начале октября.

"12 работ, прообразом которых стали рыбы, обитающие в озере Байкал, я уже увез туда. Самая большая скульптура из металла — осетр длиной два метра десять сантиметров. Ее вес составляет примерно 180 килограммов. Самые маленькие рыбы — хариус и карась по 40 сантиметров в длину. Еще я создал для музея нерпу и соболя в образе купца. Сейчас в музейном пространстве все дорабатывается, его декорируют", — рассказал Станислав Черновасиленко.

Проект по созданию биомеханических рыб — авторский, тюменец продумывал его сам. Однажды ему захотелось внедрить в узнаваемые образы механизмы и артефакты из металла разного времени. Скульптор использовал выброшенные детали, которые он обнаружил в разных местах. В этих работах есть механизмы, которым уже много лет, например, цепи 1960-х годов, "звездочки" от тракторов. Найденные детали мастер отреставрировал, очистил от грязи, мазута, ржавчины и пустил в дело. Предварительные наброски будущих работ он не создает, делает так, как представляет себе.

У проекта с биомеханическими рыбами и зверями будет продолжение, сейчас обсуждаются объекты, которые в будущем могут дополнить экспозицию.

Станислав Черновасиленко — известный скульптор по металлу. Созданную им в авторской технике семью соболей можно увидеть в столовой "Тарелку съел" на ул. Пермякова. Также ранее тюменец представил серию драконов из металла. Еще работа скульптора стала частью мемориала "Смерч журавлей", который установлен в Туапсе.

Инна Пахомова