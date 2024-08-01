Тюменские предприниматели отправятся с бизнес-миссией на Кубу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международная бизнес-миссия в Республику Куба пройдет в рамках 40-й международной Гаванской ярмарки "ФИХАВ" 3-7 ноября 2024 года.

К участию приглашаются тюменские предприниматели, развивающие разные направления сельхозпереработки, производство медоборудования, фармацевтики, химической промышленности, а также специалисты в области туризма и информационно-коммуникативных технологий, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

В программе миссии - российско-кубинский деловой форум, B2B-встречи, посещение местных предприятий и производственных объектов специальной зоны развития "Мариэль", технопарка инновационных технологий, компаний в сфере здравоохранения. Также будет организована биржа контактов с кубинскими деловыми кругами, включая местные предприятия АПК.

По всем вопросам участия можно обращаться к директору Центра ВЭД Торгово-промышленной палаты региона Екатерине Ульянцевой по тел. 8-912-927-92-16.