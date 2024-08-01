Российским IТ-компаниям упростили процедуру аккредитации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правила аккредитации IТ-компаний упростило правительство РФ. Ее смогут пройти еще больше компаний по более удобному положению, сообщает Минцифры РФ.

Изменения коснулись: для малых технологических компаний, созданных менее трех лет, отменяется критерий по проверке доли дохода от IТ-деятельности; IT-компании из новых регионов смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 года; заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги; в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти; если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

IТ-аккредитация даёт возможность получать господдержку - платить налоги по сниженной ставке, оформлять льготную ипотеку и отсрочку от срочной службы для сотрудников, получить освобождение от проверок контролирующих органов, а также выездных налоговых проверок, трудоустраивать иностранных IТ-специалистов в упрощённом порядке.

Подать заявление на государственную аккредитацию можно по ссылке.