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Фермерские островки появятся в Тюменской области

Экономика, 13:10 28 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный проект "Фермерский островок" реализуют в Тюменской области. Производители сельхозпродукции могут узнать об условиях участия во время онлайн-презентации 29 августа в 15 часов, сообщает региональная торгово-промышленная палата.

"В рамках проекта сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции предоставляется возможность размещать свою продукцию в специальных "островках", расположенных как в торговых сетях, в том числе в "Магните", "Пятерочке", "Перекрестке", так и в отдельно стоящих торговых объектах. При этом фермерам не нужно выполнять условия ретейлеров для поставщиков. Инициаторы проекта в Тюмени: корпорация МСП, правительство Тюменской области, оператор – компания "Тюменские аэрозоли", - уточнили в ТПП Тюменской области.

Регистрация на презентацию по ссылке.

Подробности по телефону: 8-982-932-10-19.

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# сельское хозяйство , торговля , ТПП Тюменской области , фермеры

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