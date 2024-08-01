Фермерские островки появятся в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральный проект "Фермерский островок" реализуют в Тюменской области. Производители сельхозпродукции могут узнать об условиях участия во время онлайн-презентации 29 августа в 15 часов, сообщает региональная торгово-промышленная палата.

"В рамках проекта сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции предоставляется возможность размещать свою продукцию в специальных "островках", расположенных как в торговых сетях, в том числе в "Магните", "Пятерочке", "Перекрестке", так и в отдельно стоящих торговых объектах. При этом фермерам не нужно выполнять условия ретейлеров для поставщиков. Инициаторы проекта в Тюмени: корпорация МСП, правительство Тюменской области, оператор – компания "Тюменские аэрозоли", - уточнили в ТПП Тюменской области.

Регистрация на презентацию по ссылке.

Подробности по телефону: 8-982-932-10-19.