Тюменские биологи исследуют образцы овса в условиях Западной Сибири

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские биологи адаптируют различные виды овса к условиям Западной Сибири. В этом году на карбоновом полигоне ТюмГУ высажено около 66 коллекционных образцов, ровно половина из них продублирована.

"Мы смотрим на характеристики, особенно морфометрические. Первую часть растений убираем до того, как она достигла максимальной биомассы, а вторую - на стадии полной спелости. Так оценим потом разницу и динамику. В итоге выделим наиболее перспективные образцы с точки зрения конечного созревания, а самое главное узнаем, не будет ли такого, что метелка по итогу окажется пустой, неурожайной", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" аспирант Школы естественных наук ТюмГУ Антон Черепанов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2023 году ученые оценивали только зерновые свойства. Тогда высеяли 22 образца без дублирования. В этот раз исследование расширили. К зернам овса из Туниса, Китая, а также других европейских и американских стран, присланных Всероссийским институтом растениеводства имени Н. И. Вавилова, на полигоне высеяли районированные образцы по Тюменской области. Это те, что прошли госсортоиспытание и получили наивысшую оценку по адаптивности, максимальной продуктивности и прочим свойствам. Их используют на своих участках тюменские фермеры.

"По результатам прошлого года были отобраны несколько перспективных образцов. Их поделили на три группы: те, что дали наибольший удельный вес с зерна метелки, те, что показали большой прирост биомассы, и, те, что дали смешанные характеристики. Около восьми образцов, прошедших отбор на нашем полигоне, весной мы высеяли на двух новых экологических точках. Вообще большой итог нашего исследования в том, чтобы выбрать лучшие образцы зерновой культуры, чтобы они показывали себя лучше всех по югу Тюменской области, поэтому мы и расширили зоны высадки", - подчеркнул аспирант.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как отмечает Антон Черепанов, овес обладает большим количеством уникальных свойств, менее выраженных в других культурах. Например, в нем есть запас белка и он лучше всего усваивается в еде. Кроме этого, растение идет на корм скоту, а также в отличие от пшеницы или ячменя, овес достаточно высокий и обладает крепкой корневой системой. Благодаря этому на поле не разрастаются сорняки.

"И это дополнительная часть нашего исследования. Данная культура используется для восстановления почв, для восстановления того биоразнообразия, которое есть. То есть его часто используют не как культуру, приносящую максимальное количество урожая зерновки, а для того, чтобы очистить почву, особенно, когда она загрязнена или истощается. Так как участке не вносятся минеральные удобрения и химические средства защиты, мы и проверяем фактически то, что растет в условиях Северного Зауралья", - отметил тюменский биолог.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, что на карбоновом полигоне ТюмГУ изучают более 600 образцов растений.

Виктория Макарова