Объем средств на счетах жителей Тюменской области в Сбербанке растет рекордными темпами

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Объем средств на счетах жителей Тюменской области в Сбере по итогам первого полугодия 2024 года превысил 133 млрд рублей, увеличившись с начала года на 25%. В прошлом году темп роста портфеля составил 9%.

Среди сберегательных продуктов наибольшей популярностью у тюменцев пользуются вклады сроком от 6 месяцев до года. Сейчас их доля среди всех срочных вкладов составляет 66%. 14% вкладов жители региона открывают на срок от 3 до 6 месяцев.

Основное ядро вкладчиков составляют клиенты старше 45 лет — их более 60%, треть вкладчиков — люди в возрасте 25-44 лет, 10% — дети, подростки и молодежь. Примечательно, что с начала года доля вкладов, открытых на детей и подростков, выросла на 3 процентных пункта. Каждый второй вклад жители Тюменской области открывают дистанционно — через Сбербанк Онлайн.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка: "Интерес к сберегательным продуктам стимулируют высокие ставки. Если в первой половине прошлого года открыть вклад можно было под 8-9% годовых, то сейчас разместить накопления в Сбербанке можно по ставке до 18%. Мы наблюдаем рост не только объема депозитов, но и количества вкладчиков, а также увеличение популярности накопительных счетов. Этот инструмент позволяет гибко распоряжаться деньгами без потери доходности".

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "В Сбербанке представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Максимальный доход — 18% годовых – предлагается по вкладу "Лучший %" при открытии на 8 или 9 месяцев. Открыть любой вклад можно в приложении или веб-версии СберБанк Онлайн, а также в ближайшем офисе банка".

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